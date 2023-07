Kalloe: “Met reshuffling is Santokhi bezig zich vrij te pleiten van de rotzooi die hij gemaakt heeft afgelopen drie jaren”

“Wie wonderen verwacht van het reshufflen is een dromer. Er gaat niets veranderen”. Zo reageert oud-minister, ondernemer en ingenieur Richard Kalloe over de aangekondigde reshuffling van het kabinet Santokhi-Brunswijk. Kalloe stelt dat president Chan Santokhi na drie jaar regeren nu probeert om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.

“Want het is niet hij die fout is. Straks ga je horen dat het de ministers zijn, want die presteren niks. Of het is de schuld van de vicepresident. Dus hij is bezig zichzelf vrij te pleiten van de rotzooi die hij gemaakt heeft de afgelopen drie jaren. Dus het gaat echt niet beter worden”, aldus de oud-minister in het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Volgens Kalloe heeft de Surinamer het vertrouwen in Santokhi verloren. Dit is ook te zien in de houding van de VHP, die geen enkele politieke meetings met het volk organiseert. “De VHP houdt geen enkele meetings, omdat de ontevredenheid te groot is”, stelt hij. De oud-minister daagt het staatshoofd uit om een opiniepeiling te houden.

Volgens Kalloe kampt het land momenteel met een aantal problemen waarvoor concrete acties nodig zijn.

“Maar hij heeft het antwoord niet. We zitten met een kabinet dat in feite bestaat uit lammelingen. Men wilt reizen, want dat vinden ze ook zo geweldig. Want dan kunnen ze in hun businessclass zitten, daggelden verdienen en weg zijn van Suriname om in luxe, dure hotels te verblijven op kosten van de gemeenschap. Maar ze weten heel goed dat de gemeenschap geen waarde hecht aan al die zogenaamde geweldige gesprekken die ze in het buitenland voeren. Dus ze zijn gewoon bezig de tijd te bijten voor de resterende twee jaren”, aldus Kalloe.