Brug naar Frans-Guyana ter sprake bij ontmoeting Santokhi en Franse president Macron

President Chandrikapersad Santokhi heeft in Brussel een onderhoud gehad met zijn Franse collega Emmanuel Macron. De Surinaamse president liet het volgende hierover weten:

“…Suriname en Frankrijk zijn buren door het overzeese grensgebied Frans-Guyana en zij onderhouden goede vriendschappelijke betrekkingen. Het bevorderen van veiligheid en gezondheidszorg, met als doel duurzame ontwikkeling voor de bewoners in het grensgebied, is onze prioriteit.

Suriname heeft in dit kader nauwere samenwerkingsverbanden voorgesteld. Hiertoe zullen ministeriële teams verder in dialoog treden. Betere connectiviteit met Frans-Guyana door middel van een brug kwamen ook ter sprake. De olie en gas sector werd besproken en wij verwachten later dit jaar de directeur van de Franse energiegigant Total in ons land.

Ik heb onze Franse partners bedankt voor de goede samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding en heb voorgesteld om een geïntegreerde taskforce op te zetten tussen de Guyana’s met ondersteuning van de Verenigde Staten en Nederland. Om verdere vooruitgang te boeken, is het belangrijk dat we politieke consultaties op het hoogste niveau blijven voeren.

Ten slotte heb ik president Macron uitgenodigd voor een bezoek aan Suriname…”