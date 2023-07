Moordverdachte ontvlucht uit cellenhuis Henar

De arrestant Romieram Khan (43) heeft dinsdagochtend tussen 05.15 en 05.45 uur tijdens zijn toiletbreak kans gezien te ontvluchten uit het cellenhuis van politiebureau Henar.

De verdachte was ingesloten ter zake moord en doodslag, meldt het Korps Politie Suriname.

Aan het totaal politiepersoneel wordt gevraagd medewerking te verlenen bij de weder aanhouding van deze ontvluchte arrestant.

Verder roept de politie een ieder in de samenleving op die informatie heeft over deze ontvluchte arrestant deze door te spelen via de gratis tiplijn op het nummer 179, het Command Center op het nummer 115 of aan de Recherche van Regio West op het telefoonnummer 0231333.