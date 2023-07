Burna Boy zondag 23 juli live in de Gelredome

Op zondag 23 juli komt Burna Boy naar Nederland voor zijn laatste show van de ‘Love, Damini’ tour. De Nigeriaanse superster zou eigenlijk vorige maand optreden in de Gelredome, maar kon hier uiteindelijk niet bij zijn wegens verschillende omstandigheden.

Burna Boy heeft tijdens zijn ‘’Love, Damini’’ tour verschillende stadiums uitverkocht verspreid over de hele wereld. Van New York tot aan Afronation in Portugal.

De Nigeriaanse artiest staat nu bekend om telkens weer een spectaculaire show neer te zetten, waarin hits zoals ‘Last Last’ en ‘Sittin on top of the world’ niet mogen ontbreken.

Wil je het niet missen en wil je er zondag 23 juli ook graag bij zijn? Dan kan je nu nog tickets halen hier via de website van Bon Bon Entertainment.