SSFS streeft naar structureel sportonderwijs

De Stichting School Sport Federatie Suriname (SSFS), een werkarm van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), streeft naar structureel sportonderwijs in Suriname. De organisatie heeft op dinsdag 18 juli in de Ballroom van het Lalla Rookh-gebouw het eerste High Level Schoolsport Congres gehouden. Het doel hiervan was om met alle belanghebbenden in discussie te gaan over een lange termijn schoolsportbeleid. Het congres is geopend door parlementsvoorzitter Marinus Bee, in aanwezigheid van ROS-minister Gracia Emanuël.

Tijdens het congres hebben de aanwezigen met elkaar van gedachten gewisseld over hoe de schoolsport in Suriname op een structurele manier aan te pakken. Het streven is om te geraken tot een plan voor het implementeren van basissportoefeningen op de lagere school. Dit moet uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van talentvolle sporters die Suriname internationaal kunnen vertegenwoordigen.

Minister Emanuël hecht veel belang aan de ontwikkeling van de schoolsport. De bewindsvrouw zegt dat er met de beperkte middelen steeds geprobeerd invulling te geven aan het sportbeleid van ROS.

SSFS-voorzitter Aniel Ghisaidoobe is van mening dat bewegingsonderwijs op de basisschool op structurele manier moet worden aangeboden. Hij benadrukt dat er ook een sociaal maatschappelijke waarde ligt in sporten. “We zien hoe vaak scholieren negatief in de publiciteit komen. Sport zou als instrument gebruikt kunnen worden om energie kwijt te raken en negatief gedrag te beteugelen”. Er is tijdens het congres onder meer gekeken naar het model sportonderwijs op Cuba. Ghisaidoobe is van mening dat er veel hieruit kan worden opgestoken. Hij wijst erop dat Cuba internationaal grote prestaties levert op sportgebied.

In het Lalla Rookh-gebouw zijn er ook verschillende programma’s gepresenteerd waaronder “Kids Athletics” over het spelenderwijs aanleren van motorische vaardigheden alsook het programma “Longterm Athletes Development”, dat ontwikkeld is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In dit programma wordt schoolsport in relatie gebracht tot topsport.

De presentaties zijn gevolgd door groepsdiscussies. De bedoeling is dat de verkregen informatie aangewend wordt voor het strategisch plan Implementatie Schoolsport Suriname.