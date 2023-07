Vrouw komt met auto in kanaal terecht

Aan de Thurkowstraat in Suriname is een voertuig vanmorgen in het kanaal langs de weg terecht gekomen. De bestuurster werd door omstanders uit haar auto gehaald, terwijl de politie werd gealarmeerd.

Het zou gaan om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 08.30u plaatsvond, ter hoogte van Speed Logistics.

De bestuurster werd door familieleden opgehaald en een bergingsbedrijf werd ingeschakeld, om het voertuig uit het kanaal te halen weg te slepen. De politie van Geyersvlijt kwam ter plaatse voor onderzoek.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.