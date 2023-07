LVV voorziet Keenswijk woonproject van plantmateriaal

Het directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname (LVV) heeft bewoners van het Keenswijk woonproject in het ressort Nieuwe Grond voorzien van plantmateriaal. Het ministerie ondersteunt samen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Mileu (ROM) het Prani Yu Dyari-project.

De huishoudens hebben op vrijdag 14 juli groenten-en fruitplantjes in ontvangst genomen. Minister Parmanand Sewdien is deelgenoot geweest van de activiteit en heeft persoonlijk enkele erven beplant.

Het Prani Yu Dyari-project werd op de 64e verjaardag van president Chandrikapersad Santokhi gelanceerd met de bedoeling in één jaar tijd-voor zijn 65e jaardag- 65000 groenten- en fruitplantjes in de grond te hebben gezet. Het project is bedoeld om het planten onder de samenleving te stimuleren.

Het gaat er in het bijzonder om dat kinderen van jongs af aan hun eigen groenten en gewassen leren verbouwen. “Ondanks wij hier in Suriname over voldoende grond en water beschikken doen wij er praktisch weinig mee. Wij willen middels dit project het initiatief bij de mensen aanwakkeren om hun erven te beplanten met groenten en fruit om zodoende zelfvoorzienend te worden,” aldus LVV-minister Sewdien.

De bewindsman heeft de LVV-kantoren in stad en district de opdracht gegeven om voldoende plantmateriaal te produceren zodat eenieder die behoefte heeft om te planten voorzien kan worden van voldoende en kwalitatieve plantmateriaal. Degenen die behoefte heeft om binnen het kader van het Prani Yu Dyari-project voorzien te worden van plantmateriaal, kan contact opnemen met de LVV-kantoren in stad en district.