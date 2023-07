Robinhood wederom landskampioen van Suriname

Robinhood is vrijdagavond wederom landskampioen van Suriname geworden. De titelverdediger die slechts een gelijkspel tegen Broki nodig had om de titel te prolongeren, won de wedstrijd in het Franklin Essed stadion met 2-0.

Beide ploegen waren opgewassen tegen elkaar, maar de landskampioen was beter in de omschakeling en afronding.

Robinhood en SVB topscoorder Shaquille Caïro scoorde beide goals van de wedstrijd. In de 37e minuut schoot hij raak uit een strafschop en in de 71e minuut gaf hij via een vrijetrap de doelman het nakijken.

Met nog twee wedstrijden te gaan in de SVB 1e divisie is ‘Bin’ met 54 punten uit 22 duels niet meer in te halen. De ploeg is voor de 26e keer landskampioen geworden.

De wedstrijd tussen Robinhood en Broki is hier terug te zien.