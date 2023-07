Ramdin gelooft wel in tweede termijn voor VHP: “Het is goed voor Suriname”

BIBIS-minister Albert Ramdin stelt niet te geloven in de voorspellingen van critici die menen dat de VHP een zware nederlaag bij de komende verkiezingen van 2025 zal lijden, vanwege het feit dat zij veel van de gemaakte beloftes uit 2020 niet heeft kunnen waarmaken.

“In 90% van de gevallen heeft men het verkeerd. Ik ben wel ervan overtuigd dat het volk zal weten dat in ieder geval de VHP een goede optie is. Het is goed voor Suriname”, zei de bewindsman in het radioprogramma Bakana Tori.

De bewindsman onderkent dat de huidige regering onder leiding van president Chan Santokhi niet alles perfect heeft gedaan. “Maar dat is onderdeel van het regeren. Ik heb nergens in de wereld gezien dat een regering perfect alles in orde heeft. Omdat omstandigheden maken dat bepaalde dingen gebeuren”, aldus de politicus.

Volgens Ramdin is het vooral een goed teken wanneer regeringen hun zittingstermijn kunnen afronden. Dat geldt ook voor de NDP-regeerperiodes onder leiding van Desi Bouterse. Naar zijn zeggen waren de intenties van de paarse partij goed, maar deze zijn helaas niet tot vruchtbaarheid gekomen. Maar de vorige constellatie heeft een paar slechte dingen gedaan die Suriname nu in grote problemen heeft gebracht.

“Het niet uitzitten van je termijn betekent dat er politieke instabiliteit is en dat er geen aandacht was voor bestuur. Ik ben blij dat we een democratie hebben waar regeringen niet vroegtijdig hoeven af te treden”, aldus de minister.

Als het aan Ramdin ligt, keert hij niet terug in een volgend kabinet, indien de VHP wederom regeermacht krijgt. “Ook in de politiek moet je weten wanneer het genoeg is. Is het nodig dat ik in het volgend kabinet moet terugkomen? Op dit moment zie ik dat niet gebeuren. Er zijn genoeg personen die een functie in het volgend kabinet kunnen vervullen. We moeten jongeren betrekken bij de ontwikkeling”, aldus de politicus.