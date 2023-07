Rusland: “Als NPS het voor het zeggen had zouden er niet zoveel schandalen zijn”

“De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt het belangrijk dat serieus en met voortvarendheid gewerkt wordt om de Kiesregeling te wijzigen. De partij is voorstander van een wijziging gebaseerd op een landelijk evenredig stelsel.” Zo sprak voorzitter Gregory Rusland vrijdagavond 14 juli 2023 in Grun Dyari tijdens een interne presentatie aan partijorganen en structuren over de verkiezingen en wijziging van het kiesstelsel.

In een fel betoog stelde Rusland dat politiek geen eenvoudig spel is en dat functionarissen in een regering niet moeten werken voor zichzelf en naasten, maar dat het groter volksbelang gediend moet worden. Hij herhaalde dat de partij bij de Surinaamse verkiezingen van 2020 met meer dan 100% is gegroeid wat een weerspiegeling zou moeten zijn van welke partij het volk wil bij het maken van beleid.

Rusland is ervan overtuigd dat indien de NPS het voor het zeggen had, de extreme achteruitgang van het land en volk niet zou hebben plaatsgevonden en de zovele schandalen geen poot aan de grond zouden krijgen.

Er is enorm veel werk te verzetten om ons uit deze crisis te halen en daar is de NPS klaar voor. We moeten het land redden, want als het in 2025 weer verkeerd gaat, hebben uw kinderen en kinds kinderen geen toekomst meer in dit land, waarschuwde Rusland.

Hij riep alle partijgenoten, sympathisanten en Surinamers die hart hebben voor dit land dan ook op om zich niet te laten misleiden door loze beloftes, maar de handen in elkaar te slaan om samen met de NPS te werken aan het herstel en de opbouw van ons mooi land.