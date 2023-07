10 maanden cel voor Nederlander die voetganger in Suriname doodreed en naar Nederland vluchtte

Een 47-jarige Nederlander is woensdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Ook mag hij drie jaar geen motorrijtuigen besturen. De man, Remi van der V., reed in de avond van 17 april 2018 in Suriname een voetganger aan die ter plaatse aan zijn verwondingen overleed.

Na de aanrijding reed hij niet alleen door, de volgende ochtend vertrok hij ook halsoverkop naar Nederland zonder zijn vriendin gedag te zeggen. Misdaadverslaggever John van den Heuvel spoorde de man op in Nederland.

Bij het ongeval kwam de Surinamer John Struiken (59) om het leven. Hij stak te voet een weg over bij een kruispunt in het buitengebied bij Lelydorp, in het district Wanica. Camera’s van een verderop gelegen winkel hebben vastgelegd hoe hij werd aangereden. Uit o.a. de videobeelden en het sporenbeeld blijkt dat de Nederlander te hard reed en niet heeft afgeremd voor de kruising. Dit terwijl het donker was en het kruispunt slechts beperkt verlicht was.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. Hij nam onaanvaardbare risico’s door in het donker op een slecht verlicht kruispunt veel te hard te rijden, niet af te remmen en niet uit te wijken. Hij reed niet alleen door na de aanrijding, maar heeft vervolgens de opsporing flink bemoeilijkt door de volgende ochtend halsoverkop Suriname te verlaten.

De man blijft tot op de dag van vandaag ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. Zo neemt hij op geen enkele wijze zijn verantwoordelijkheid. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Daarnaast mag hij 3 jaar geen motorrijtuigen besturen. De straf is conform de eis van de officier van justitie.