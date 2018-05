Politie zoekt Nederlander die zou zijn doorgereden na dodelijk ongeluk

PARAMARIBO, 2 mei – De politie in Suriname heeft een opsporingsbericht verspreid waarin de 42 jarige in Nederland geboren Remi van der Voort wordt gezocht. Hij wordt ervan verdacht de veroorzaker te zijn van dit dodelijk verkeersongeval in Suriname. De bestuurder heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten en is doorgereden.

De aanrijding tussen de voetganger en personenauto vond plaats op de hoek van de Houttuin- en de Sumatraweg. Toen de politie op de plek aankwam, werd op aanwijzing van één der omstanders het levenloze lichaam van de voetganger in de langs de weg lopende trens aangetroffen, aldus de politie.

Dit is het opsporingsbericht dat verspreidt is: