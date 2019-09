Nederlander die voetganger doodreed in Suriname en vluchtte opgespoord in Nederland

De Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel heeft een Nederlander opgespoord die door de Surinaamse politie gezocht wordt, omdat hij een voetganger doodreed en daarna is gevlucht. Het gaat om de 43-jarige Remi van de Voort wiens opsporingsbericht in mei vorig jaar door het Korps Politie Suriname werd verspreid. In het televisieprogramma Dossier Van den Heuvel wordt vanavond aandacht hieraan besteed.

Van der Voort wordt ervan verdacht de veroorzaker te zijn van dit dodelijk verkeersongeval op 17 april 2018 in Suriname, waarbij voetganger John Struiken om het leven kwam. De Nederlandse bestuurder heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten en is doorgereden.

De Nederlander reed naar huis, pakte zijn spullen en vluchtte volgens de Surinaamse politie dezelfde avond via de jungle naar buurland Frans Guyana. Vanuit hoofdstad Cayenne nam hij een vlucht naar Parijs en reisde van daaruit door naar Nederland. Sindsdien houdt hij zich in Nederland schuil voor de Surinaamse justitie.

Op verzoek van Nederlandse nabestaanden van Struiken boog Telegraaf-misdaadjournalist John van den Heuvel zich afgelopen maanden over de zaak. Hij ontdekte de huidige verblijfplaats van Van der Voort, waarna op een locatie in Zwolle een heftige confrontatie plaatsvond tussen de broer van het slachtoffer en de verdachte Remi van der V. Beelden zijn te zien op de site van De Telegraaf en vanavond in een uitzending van Dossier Van den Heuvel (RTL4, 21.30 uur).

Omdat Nederland geen eigen onderdanen uitlevert overweegt het OM in Suriname bij verstek te berechten en hem internationaal te laten signaleren via Interpol.