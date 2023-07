Opinie: ‘Rijkdom en belasting in Suriname’

[INGEZONDEN] – In een onlangs verschenen artikel op 1 juli 2023 op dit digitale platform Waterkant, schrijver onbekend, lees ik dat meneer Ronny Asabina, voorzitter van de politieke partij de BEP, verklaart dat meneer de vp Ronnie Brunswijk een aanslag pleegt op de intelligentie van de gemiddelde Surinamer met zijn z.g. ‘kawtere-verhaal’.

In ditzelfde artikel is ook te lezen dat de vp afgelopen woensdag, 28 juni 2023, zegt dat hij miljonair is en al voor de verkiezingen van 2020 beschikte over miljoenen US dollars. Meneer de vp Ronnie Brunswijk geeft ook aan dat nu de valutawisselkoers voor de Amerikaanse dollar verder is gestegen naar rond de 40 SRD, het betekent dat hij nu meer geld over heeft om zijn privé hobby te realiseren middels het verdelen van auto’s en geld.

Uit het bovenstaande blijkt dus heel duidelijk dat meneer de vp Ronnie Brunswijk het Surinaamse volk inderdaad niet serieus neemt, want een échte en goede leider moet beschikken over een degelijke visie, goede inborst en te allen tijde integer handelen. Uiting geven aan zijn privé hobby i.p.v. met een bepaalde maatschappijvisie bezig te zijn door het goed ordenen van de goudwinning, die nu niet op een milieuvriendelijke wijze plaatsvindt met groot gevaar voor de gezondheid van de Surinamers die in het binnenland wonen, is ronduit een belediging aan het adres van alle Surinamers.

Ik, en zeker weten bijna de hele Surinaamse bevolking en diaspora, zou heel graag willen weten of meneer de vp Ronnie Brunswijk wel belasting betaalt over zijn vermogen opgedaan uit de goudwinning. De staatskas aanvullen met geïnde belasting van deze groot vermogende Surinamer (en anderen) brengt veel meer op voor het land en haar bevolking dan auto’s en geld uitdelen.

Aangezien de DNA-leden er zitten om de Surinamers te vertegenwoordigen, stel ik deze vraag aan meneer Ronny Asabina, omdat hij naast DNA-lid ook hoofd van de afdeling Belastingdienst is, en ik ervan uitga dat hij de juiste kijk heeft op dit soort zaken.

Mocht er na de beantwoording van mijn vraag sprake zijn van uitblijven van betalen van belasting door meneer de vp Ronnie Brunswijk over zijn vermogen verkregen door goudwinning, dan pleit ik voor per direct strikte ordening tegen illegale goudwinning door permanente toezicht, controle en handhaving.

Ik roep de Surinamers op om in 2025 heel goed overwogen hun stem uit te brengen op mensen/politieke partijen die daadwerkelijke liefde voor land en volk uitdragen. Stemt u allen op mensen die integer, eerlijk, oprecht zijn, geen strafblad en een duidelijke ontwikkel-, maatschappij- en leiderschapsvisie hebben om Suriname uit te laten groeien tot een welvarend land waarin iedere Surinamer kan zeggen: ‘Mi hab’ wan bun libi’.

Ingezonden: Francis Renfurm

Passie voor Suriname