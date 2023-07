Asabina: “Brunswijk pleegt aanslag op intelligentie gemiddelde Surinamer”

BEP-voorzitter Ronny Asabina vindt dat vicepresident Ronnie Brunswijk een aanslag pleegt op de intelligentie van de gemiddelde Surinamer met zijn zogenaamde ‘kawtere-verhaal’. Brunswijk zei afgelopen woensdag dat hij miljonair is en voor de verkiezingen al over enkele miljoenen US dollars beschikte.

Nu de valutawisselkoers voor de Amerikaanse dollar verder is gestegen naar rond de 40 SRD, betekent dat volgens Brunswijk ook dat hij meer geld over heeft om zijn privé hobby te realiseren middels het verdelen van auto’s en geld.

“Maar dat is een aanslag plegen op de intelligentie van de gemiddelde Surinamer”, zei Asabina woensdagavond tijdens een partijvergadering van de BEP in Para.

Asabina, die zelf jaren bij de Belastingdienst heeft gewerkt, fronst zijn wenkbrauwen over deze onlogische uitleg van de ABOP-voorman. Naar zijn zeggen werkt de economie niet op de manier waarop Brunswijk dat heeft aangehaald.

“Die prado, hilux en 24 auto’s die hij aan die kapiteins van Kabalebo en Marowijne heeft verdeeld zijn uit dezelfde 5 miljoen US dollars bekostigd. Die 5 miljoen US dollars die hij had is niet in waarde gegroeid als gevolg van die ontwaarding van de SRD. Neen! Maar ja, ik ben niet hier om jullie een kawtere-verhaal te vertellen”, aldus de BEP-topman.

Asabina stoort zich ook eraan dat Brunswijk als tweede man van het land vaak geen concreet antwoord heeft op beleidsvraagstukken. Zo hebben journalisten hem woensdag ook gevraagd naar de bestemming van de tweede tranche van het IMF.

Brunswijk zei niet te weten waarvoor dit geld gebruikt zal worden. “Mi no sabi, mi no sabi? Dan ben jij de vp van het land”, reageerde Asabina verder. De BEP-topman heeft eerder vaker zijn bezorgdheid geuit over de manier waarop de vp door de president als verantwoordelijke is aangewezen voor de ordening van de goudsector. Dit terwijl Brunswijk zelf grote belangen heeft in de goudsector.