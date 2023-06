Ook in Suriname aandacht voor moordzaak Rosleny Magdalena; 100.000 euro beloning uitgeloofd

De Peter R. de Vries Foundation gaat, in samenspraak met de politie, ook in het buitenland aandacht vragen voor de moord op de Amsterdamse Rosleny Magdalena.

De 28-jarige Rosleny werd op 17 november 2016 doodgeschoten bij de fietsersbrug bij de Maldenhof in Amsterdam-Zuidoost. Ze had kort daarvoor haar 6-jarige dochter naar school gebracht.

De Peter R. de Vries Foundation pakte de zaak op en loofde eind vorig jaar 100.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot een veroordeling van de moordenaar.

Een campagne leverde een aantal tips op, maar de gouden tip zat daar vooralsnog niet tussen.

‘Gezien de contacten van Rosleny in de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap houdt de politie er rekening mee dat er zich in Suriname of op de Nederlandse Antillen wellicht personen bevinden die door de ruime beloning besluiten om te willen praten.

De Foundation heeft besloten om daarom ook aandacht te vragen in het buitenland voor deze moordzaak,’ zo meldt de stichting in een persbericht.