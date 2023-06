PALU: “Immigratie dagen worden misbruikt om Surinaamse volk te verdelen”

[INGEZONDEN] – De PALU is van mening dat de wijze waarop we inhoud geven aan onze nationale dagen van immigratie van de diverse bevolkingsgroepen misbruikt wordt om het Surinaamse volk te verdelen en te verzwakken. Ook bij de afgelopen viering van 150 jaar hindostaanse immigratie zijn zaken gepresenteerd vanuit de regering met een etnische benadering die niet alleen ongezond is voor de ontwikkeling van ons land, maar ook een verkeerd beeld geeft van ons verleden. De PALU is daarom een voorstander van 1 nationale vrije dag van immigratie.

Opstanden

Zo zijn beelden onthuld van drie hindostaanse verzetsstrijders Mathoora, Ramjanee en Rajgaroo. Waarom per se gekozen is voor slechts het hindostaanse deel van de verzetstrijders roept niet alleen een heleboel vragen op, maar geeft de inborst weer van de huidige beleidsmakers. Bij de opstand op de plantages waaraan de drie verzetsstrijders deelnamen namen niet alleen de hindostaanse contractarbeiders deel. Ook de javaanse contractarbeiders inclusief nazaten van de slaven die nog werkzaam waren op de plantages zouden volgens de archieven hebben deelgenomen aan de opstand. De PALU is van mening dat de opstand in zijn totaliteit gememoreerd moet worden in plaats van slechts een etnisch deel daarvan uit te lichten.

Niet begrepen

Het monument met slechts de hindostaanse verzetsstrijders geeft een totaal verkeerd beeld. Het werkt zelfs averechts op de Surinaamse bevolking en verscherpt onnodig de etnische tegenstellingen. Met deze benadering is het te verwachten dat met de Javaanse immigratie dag mogelijk een apart monument komt van de javaanse verzetsstrijder Pawiroredjo. De gedachten waar juist onze voorouders in eenheid voor hebben gestreden wordt door de nazaten van de contractarbeiders en de slaven niet begrepen en zelfs verkwanseld.

Nationale dag

Daarom moet volgens de PALU een (1) nationale dag voor immigratie gevierd worden. Centraal op deze dag zal dan staan waarom de komst van de verschillende groepen in Suriname noodzakelijk was. Duidelijk wordt dan dat Suriname een land is dat gemaakt is om de belangen van een andere natie te behartigen. De een en zelfde onderdrukkingsgedachte heeft gemaakt dat de verschillende bevolkingsgroepen onder erbarmelijke omstandigheden naar Suriname zijn gehaald. De verschillende verzetsstrijders, zowel uit de slavenperiode alsook uit de contractperiode, streden namelijk voor hetzelfde doel: tegen de onderdrukking en voor een beter en vrij leven voor de Surinaamse bevolking.

Rol politici

Met deze benadering zouden ook de huidige en toekomstige politici beter begrijpen de rol die ze hebben in de ontwikkeling van Suriname. De taak die Surinaamse politici op de eerste plaats hebben is namelijk, het land ontdoen van de mentaliteit, verdeel en heers politiek, wetgeving en bestuurlijke structuren die nog stammen uit de koloniale tijd. Suriname moet op de eerste plaats heringericht worden naar de belangen van het Surinaamse volk, dat bestaat uit verschillende groepen die hiernaartoe zijn gehaald. Met deze historische opdracht zullen we ons moeten verenigen voor de daadwerkelijke en noodzakelijke natievorming voor blijvende welzijn en welvaart voor eenieder in Suriname.