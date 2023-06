Doekhie: “Al die ceremoniële landingen, inzegeningen en mooie Surinaamse liedjes maak ik al tientallen jaren mee”

Met de hele poeha rond de lease en inzet van de ‘nieuwe’ Airbus A340-300 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij (SLM), genaamd Pride of Suriname, wordt er volgens de politicus Rachied Doekhie de indruk gewekt alsof het toestel gekocht is en nu eigendom is van Suriname.

Met een schuld van 90 miljoen US dollars, inclusief de lening bij NV Grassalco, is het volgens de gewezen parlementariër belangrijk dat de directie de samenleving komt vertellen hoeveel de lease de luchtvaartmaatschappij maandelijks zal kosten.

“Al die ceremoniële landingen, inzegeningen en mooie Surinaamse liedjes maak ik al tientallen jaren mee. Niets is dus nieuw. Het is precies zoals de anderen het voorheen hebben gedaan en het bedrijf toen bankroet werd. We moeten daarom oppassen dat wij niet een dag wakker worden en ontdekken dat de Pride of Suriname ook aan de ketting is gelegd”, benadrukt Doekhie in gesprek met Waterkant.Net.

De gewezen volksvertegenwoordiger uit Nickerie vindt dat er een breakdown gepubliceerd moet worden van alle kosten die met dit ‘nieuwe’ vliegtuig moeten worden gemaakt en hoeveel het staatsbedrijf ermee zal verdienen. “Dan kunnen we enthousiast worden”, stelt hij.

Het is volgens Doekhie ook belangrijk te weten wat de personeelskosten van de SLM zijn. “Wij weten allemaal dat de SLM bijna tien maal te veel personeel in dienst heeft. Mensen die daar uit hun neusgaten vreten en geen werk hebben. Moeten we al deze mensen dan gaan betalen? Waarom zeg je niet gewoon aan het personeel dat ze niet kunnen worden behouden. Maar nee, je handhaaft die hele leleku en dan ben je blij”, aldus de NDP’er.