Vanavond op TV: ‘Brieven aan de achterblijvers’

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft. Er ontstonden ‘arbeidstekorten’ op de plantages in Suriname. De ‘oplossing’ van de plantagehouders: contractarbeiders. Vanaf 1873 kwamen die uit onder meer India naar de Nederlandse kolonie.

Over deze 34.000 Hindoestaanse contractarbeiders gaat het TV programma ‘Brieven aan de achterblijvers’ van Narsingh Balwantsingh, zelf nazaat van één van die arbeiders.

In het drieluik Brieven aan de achterblijvers, gaat Balwantsingh op zoek naar wat er overbleef uit de tijd van de contractarbeiders. Hoe hielden mensen contact met hun familie aan de andere kant van de wereld? Hoe bleven ze verbonden met elkaar en hoe zorgden ze dat de gebruiken uit India ook in het nieuwe land standhielden?

Narsingh voert gesprekken met Hindostanen in Suriname en Nederland. De serie, een mix van nieuw beeld en archief, gunt een blik op de verbondenheid met het land van oorsprong en op de rijke mix van een cultuurhistorie die urgent en relevant is in deze tijd.

De eerste aflevering is vanavond zondag 11 juni om 22.40u te zien op NPO Start.