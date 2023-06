Ori aan spijbelende leerkrachten: “Je hebt een verplichting als leerkracht om gewoon op school te zijn”

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) vindt dat leerkrachten op basis van hun beroep een bepaalde verplichting hebben om ondanks de financiële situatie in het land elke dag normaal op school te zijn. “We hebben met een sociaaleconomische situatie te maken en mensen vinden dat ze te weinig verdienen. Maar als je een verantwoordelijkheid hebt in het onderwijs, verwacht je dat de mensen moeite doen om aanwezig te zijn. Je hebt een verplichting als leerkracht om gewoon op school te zijn”, zei de bewindsman woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) vergadering.

Ori benadrukt dat een ieder in Suriname momenteel problemen heeft. Hij weet dus niet waarom leerkrachten zich speciaal bezorgd maken dat ze niet naar school kunnen. Indien het om het vervoersaspect gaat, zal dan gekeken moeten worden naar waar eventueel bussen kunnen worden ingezet.

De bewindsman zegt zich voor te kunnen stellen dat het geen makkelijke klus is voor leerkrachten om hun auto’s bij te tanken. Maar daarnaast zijn er geen andere tekorten op de scholen, waarvoor er ontevredenheid zou moeten bestaan. “Grotendeels hebben leerkrachten hun spullen op school, dus we moeten even luisteren. Als een vakbond met hun mensen signalen afgeeft, moeten we serieus ernaar kijken. Uiteindelijk willen wij hebben dat het onderwijsproces niet stagneert”, aldus de minister. Hij voegt eraan toe deze zaak met schooldirecteuren te zullen bespreken.

Ori zegt dat hij aan de andere kant ook rapportage van de inspecteur lager onderwijs heeft gehad, waaruit blijkt dat het ziekteverzuim hoog is bij leerlingen. Wat precies de reden hiervoor is, moet nog worden uitgezocht. Op basis van analyses wordt vermoedt dat dit te maken heeft de vrije doorstroom op de scholen, waardoor leerlingen zich afvragen waarom zij naar school moeten gaan als zij toch kunnen doorstromen.

“Maar leerkrachten moeten op school zijn. Je kan ziek zijn of niet, maar structureel afwezig zijn kan gewoon niet. Het zijn op de eerste plaats de directeuren van scholen die moeten kijken waarom hun leerkrachten niet op school zijn. Op de tweede plaats is het de inspectie. Je kan dit niet hebben, want leerkrachten niet op school betekent werkdruk op de collega’s”, aldus de minister.