Coronaband naar Suriname: vrijdag 30 juni live in Utopia Heritage

De bekende in Nederland gevestigde Surinaamse muziekformatie Coronaband, gaat deze maand na drie jaar weer naar Suriname voor een Keti Koti tour. Aan de vooravond van Keti Koti, op vrijdag 30 juni 2023, zijn ze live te zien in Utopia Heritage aan de Anton Dragtenweg 164.

Het wordt een super feest in een toplocatie vanaf 21.00u. De Coronaband staat er samen met onder andere Gowtu Mooie, Sangrafu, The Generals, Aptijt en The Love Messengers.

Dit mag je niet missen. Kaarten zijn te koop voor 400 SRD op de verkoopadressen genoemd op onderstaande flyer. VIP info via +597 7622490.