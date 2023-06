Oud-parlementariër Goncalves: “Aantal zetels Coronie terugbrengen naar één”

Cleon Goncalves Jardin del Ponte, ondernemer en gewezen parlementariër, vindt dat het aantal parlementszetels in het district Coronie teruggebracht moet worden naar slechts één. Daarvoor kijkt hij reikhalzend uit naar de wijziging van het Kiesstelsel. Op dit moment beschikt het kokosdistrict over twee zetels.

“Coronie telt over nog geen 3.000 bewoners, waarvan 1.700 kiesgerechtigd zijn. En daarmee vaardigen we twee zetels af naar het parlement. Nu komen alle politieke partijen in deze kleine vijver vissen naar die twee zetels en dat brengt niets anders dan verdeeldheid onder de Coronianen”, stelt Goncalves.

Op dit moment kan een partij met slechts 300 stemmen een zetel in het district bemachtigen. Vergeleken met de 6.000 stemmen die in Paramaribo nodig zijn, stelt de politicus dat de evenredigheid helemaal zoek is. “En na de verkiezing laten ze Coronie toch gewoon achter zich”, aldus de gewezen volksvertegenwoordiger.

Goncalves, die zelf afkomstig is uit Coronie, vindt dat de beleidsmakers een gouden kans voorbij hebben laten gaan door niet te investeren in de kokossector in Coronie. Nu moeten ondernemers helemaal naar Nickerie gaan om kokos te kopen. Een ander probleem waarmee Coronie te kampen heeft, is dat 85% van de werkenden daar in dienst zijn bij de overheid. “Iets dat niet bevorderlijk is voor de economie van dit district”, stelt hij.

Het resultaat hiervan is dat het voor kleine ondernemers heel moeilijk is om arbeiders te vinden om tegen betaling landbouwwerkzaamheden te verrichten. Ook over districtscommissaris Maikel Winter heeft Goncalves geen goed woord. Naar zijn zeggen weet de burgervader niet eens waarvoor hij dc is en geeft hij ook geen goed voorbeeld met bepaalde handelingen.