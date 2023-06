Van der San: “Onmiddellijke gevangenneming Bouterse is flauwekul; hij kan gratie aanvragen”

Indien Desi Bouterse dit jaar nog tot 20 jaar cel veroordeeld wordt door het Hof van Justitie (HvJ), kan hij alsnog gratie aanvragen bij president Chan Santokhi. Daarvoor zal de ex-legerleider volgens Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, gebruik kunnen maken van de artikelen 486 en 487 van het Surinaams Wetboek van Strafvordering.

“Zolang de president niet heeft beslist over dat gratieverzoek, wordt de verdachte niet opgepakt. Dus al het verhaal van onmiddellijk oppakken is gewoon flauwekul”, benadrukte de gewezen kabinetsdirecteur in een interview op Stanvaste Radio.

Met gebruik van voornoemde wetsartikelen kan Bouterse na zijn eventuele veroordeling ervoor zorgen dat de tenuitvoerlegging van het vonnis gedurende acht dagen worden geschort. Binnen deze acht dagen dient hij dan een gratieverzoekschrift in te leveren bij de griffier van het HvJ, die het dan verder door zal geleiden naar het staatshoofd.

Van der San stelt dat Bouterse gedurende zijn periode als president van Suriname over voldoende mogelijkheden beschikte om op een vreedzame wijze te beëindigen. Zijn voorstel was juist om binnen het bestuurlijke van het land een oplossing te zoeken. Hiervoor moest het vonnis van de Krijgsraad in kracht van gewijsde zijn gegaan. Hierna kon rechtsstatelijk voor twee wegen worden gekozen, namelijk amnestie of gratie. Hijzelf was voorstander van amnestie, zoals dat eerder ook de regering Venetiaan is gedaan voor bepaalde daden tijdens de binnenlandse oorlog. Van der San is daarom teleurgesteld in de weg waarvoor de advocaat Irwin Kanhai heeft gekozen.

“Want aan het einde van de rit hoor ik de strafpleiter van de man (Bouterse) aan de rechters vragen dat men de man op basis van humanitaire gronden vrijspraak moet geven. Gekker kan het niet! Dan waarmee was je de hele tijd bezig? Dat betekent dat je toegeeft dat je geen rechtsgeldig argument hebt om de man vrij te laten spreken. Ik vind het erg voor Bouterse dat hij zich in deze moeras heeft laten brengen”, aldus de ex-kabinetsdirecteur.

Hij voegt eraan toe dat Bouterse hem zelf heeft verteld dat Kanhai hem tot de dag van vandaag nooit geld heeft gevraagd voor juridische bijstand in deze zaak.