Kanhai denkt niet dat Bouterse een probleem heeft met uitzitten van 20 jaar celstraf

Irwin Kanhai, advocaat van Desi Bouterse in de hogerberoepszaak van het 8 decemberstrafproces in Suriname, zegt dat zijn cliënt geen probleem heeft om eventueel 20 jaar in de gevangenis door te brengen, indien dat daadwerkelijk door de rechters bij het Hof van Justitie wordt bepaald. Daarvoor is hij militair genoeg.

“Hij (Bouterse) is iemand die zich houdt aan wet en recht, dus als de rechter dat bepaald heeft hij geen probleem om dat te ondergaan. Hij heeft daar geen problemen mee. Als de rechter een beslissing heeft gegeven, dan onderwerpen wij ons aan die beslissing”, zei Kanhai in een interview op Radio Stanvaste.

De advocaat blijft erbij dat het hier om een politiek proces gaat. Hij zal in ieder geval op 31 juli zijn dupliek houden, waarna Bouterse ook zijn laatste woord zal houden. Hierna kijkt hij uit naar de datum van het vonnis.

Waarnemend procureur-generaal Astrid Niamat was dinsdag op de zitting in de hogerberoepszaak onverbiddelijk in haar reactie op het pleidooi van raadsman Kanhai. De vervolging vindt voorbedachte rade en kalm beraad voor moord op 15 weerloze slachtoffers onomstotelijk bewezen. Bouterse heeft volgens het Surinaamse Openbaar Ministerie tijdens het rechtsverloop geen inzicht willen verschaffen in wat er allemaal gebeurd is op 7 en 8 december 1982.

Bouterse liet echter na afloop van de strafzaak aan journalisten weten dat hij erbij blijft dat hij onschuldig is en zich daarom niet druk maakt over een eventuele aanhouding indien hij later dit jaar ook door het Hof van Justitie wordt veroordeeld. Hij bereid zich daar ook niet op voor.