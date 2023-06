90% ambtenaren meldt zich aan bij verplichte Landsdienarenregistratie

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken in Suriname (BiZa) heeft afgelopen week de resultaten van de verplichte Landsdienarenregistratie (LDR) en het vervolgtraject bekend gemaakt. Vol trots informeerde hij dat de verplichte landsdienaren registratie ondanks alle weerstanden mede door ondersteuning van de ambtenaren een groot succes is geworden.

Verder gaf de Surinaamse bewindsman aan dat verandering altijd met weerstand gepaard gaat en dat het uiteindelijk doel is om verbetering en succes te boeken.

Volgens het landsdienarensysteem zijn er ongeveer 54.000 personen in overheidsdienst; hiervan hebben 48.622 ambtenaren zich geregistreerd. Van de 6000 ambtenaren die zich niet hebben geregistreerd zal het loon stopgezet worden. Verder is er een groep van 5000 ambtenaren die zich wel hebben geregistreerd, maar nog geen werkplek hebben.

Tijdens de LDR is ook de mogelijkheid geboden voor vervroegde uitdiensttreding, mits ze voldoen aan de voorwaarden. Hiervoor hebben zich al 766 landsdienaren opgegeven om gebruik te maken van deze voorziening. De procedure voor de vervroegde uitdiensttreding is inmiddels ingezet. Minister Somohardjo stipt aan dat samen met de minister van Financiën en Planning de stimulus beschikking is getekend, welke bedoeld is voor ambtenaren die vervroegd uit overheidsdienst willen treden.

Met de recente Landsdienarenregistratie heeft Biza meer inzicht gekregen in de competenties en kwalificaties van de ambtenaren, waardoor er een meersporig personeelsbeleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Als gevolg van de LDR wordt de betaalrol ook opgeschoond, persoonsgegevens zijn makkelijker te verifiëren en ook de personen die oneigenlijke betalingen krijgen.

Tenslotte gaf de bewindsman mee dat er een modern personeel informatiesysteem wordt gelanceerd per 1 januari 2024. Het is ook van belang dat het vervolgtraject goed wordt afgerond. Het stopzetten van onrechtmatige lonen zal voor Suriname en ambtenaren voordelen hebben waaronder verlaging van de loonkosten, de arbeidscertificatie zal toenemen en ook de personeelstukken van de landsdienaren zullen nu veel sneller worden afgehandeld.