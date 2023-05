Weer explosie bij vestiging van Suri-Change in Amsterdam

Bij een vestiging van Suri-Change in Amsterdam, heeft vannacht weer een explosie plaatsgevonden. Het gaat om de vestiging aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost meldt AT5 vanmorgen.

De explosie vond afgelopen nacht rond 04.00u plaats. Daarbij werd de deur eruit geblazen meldt de zender.

Twee dagen gelden was het in Amsterdam ook al raak. Toen gingen er vlak na elkaar drie explosieven af bij een drietal Surinaamse geldwisselkantoren in de hoofdstad van Nederland.

Gisteren bracht de Surichange Bank NV in Suriname een statement uit naar aanleiding van de explosies. Deze luidt als volgt:

Vandaag is er een bericht verschenen over schade aan drie geldovermakingskantoren van Suri-Change B.V. in Nederland. Wij betreuren deze gebeurtenissen ten zeerste, en hebben contact opgenomen met Suri-Change B.V. Naar wij vernemen is er enige materiele schade ontstaan aan de kantoorpanden waardoor de dienstverlening vanuit de getroffen lokaties vandaag hinder heeft ondervonden.

De schade is beperkt gebleven en is inmiddels in belangrijke mate hersteld. Naar verwachting zal de dienstverlening vanuit voornoemde lokaties binnen enkele dagen genormaliseerd zijn. De dienstverlening vanuit de overige lokaties van Suri-Change B.V. vind normaal plaats.

De onafhankelijke Surichange Bank N.V. opereert reeds 17 jaren als zelfstandigs primaire bank in Suriname, en dankt de samenleving voor het vertrouwen en de ondersteuning.

Suri-Change in Nederland staat centraal in een groot witwas- en drugsonderzoek van het Nederlands Openbaar Ministerie. In maart deed de politie een reeks invallen in Rotterdam en werden vijf personen opgepakt.

Volgens het OM zijn er miljoenen euro’s, onder andere verdiend in de cocaïnehandel, door de kassa’s van de geldkantoren van Suri-Change gegaan.