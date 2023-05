Dader en slachtoffer steekpartij zijn daklozen

In de zaak waarbij een man van wie de identiteit nog onbekend is, woensdag bij een steekpartij bij het oude Veerplein in Suriname kwam te overlijden, is de 39-jarige Romeo D. meer bekend als Cocoa Tea als verdachte aangehouden. Hij werd ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht.

De man heeft toegegeven het slachtoffer te hebben verwond met een scherp voorwerp.

Vernomen wordt dat het slachtoffer en de verdachte zaten te dobbelen, waarbij er ruzie ontstond. Volgens een ooggetuige raakten de mannen in een vechtpartij waarbij de verdachte het slachtoffer in zijn hals heeft gestoken met een schaar.

Na de daad liep de verdachte weg en meldde zich kort daarna bij een politieman. Hij werd daarna door RBTP aangehouden en in de laadbak naar het bureau vervoerd (foto). De politie van bureau Centrum kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast, waarna het lichaam naar het mortuarium werd afgevoerd en in belang van het onderzoek in beslag is genomen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan kapitale Delicten die belast is met het verder onderzoek.