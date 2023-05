Kluis leeggemaakt bij woningroof op klaarlichte dag

Vijf criminelen hebben woensdag op klaarlichte dag een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Indiralaan in Suriname.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de heer des huizes, tevens ondernemer, dat hij een winkel in Albina runt. Hij woont op het voormeld adres waar de daders vandaag de overval hebben gepleegd. Volgens de Surinaamse ondernemer was hij ten tijde van de beroving niet thuis.

Zijn vrouw en twee arbeiders waren thuis toen de overvallers het huis zijn binnengestormd. Onder bedreiging werden de arbeiders gekneveld en mishandeld. In de woning werd de vrouw overmeesterd. Ze moest onder bedreiging van wapens de kluis openen.

Daaruit werden 27.000 euro, 3.000 USD, 100.000 SRD en waardevolle sieraden buitgemaakt. De vrouw moest ook slagen incasseren. Ze wenste niet medisch behandeld te worden.

Na de beroving verlieten de rovers de plaats in een zwarte Toyota Vitz. Al deze handelingen zijn vastgelegd met een camera. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.

Van de overvallers ontbreekt elk spoor.