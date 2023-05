Drugsdealende vader en dochter aangehouden in Commewijne

Het Ondersteunings Team Oost van de Surinaamse politie (OTO) heeft deze week een 42-jarige man van Guyanese afkomst en zijn 19-jarige dochter aangehouden vanwege de handel in verdovende middelen. Bij hun aanhouding werden cocaïne en marihuana bij hen aangetroffen en in beslag genomen.

Een gemengd politie team van regio Oost deed op dinsdag 23 mei een drugsinval aan de Commissaris Roblesweg te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne. Naast vader en dochter werd ook de 31-jarige P.N. aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

Tegen hem was eerder door een politieambtenaar aangifte gedaan ter zake bedreiging met enig misdrijf tegen het leven.

Op deze verdachte die bekend staat als een potentiële drugsverkoper op Nieuw Amsterdam werd er hasj aangetroffen en eveneens in beslag genomen. Het onderzoek in beide zaken is overgedragen aan de politie van het bureau Nieuw Amsterdam.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten door de politie in verzekering gesteld.