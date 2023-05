Suribet verkoper verduistert 320.000 SRD om zelf ermee te gokken

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag een 21-jarige voortvluchtige Suribet verkoper aangehouden. De verdachte Dave M. zou een bedrag van 320.000 SRD hebben verduisterd en daarmee zelf hebben gegokt op online Suribet spelletjes.

Tegen M., die als Suribet verkoper werkte bij een bedrijf aan de Nieuw Weergevondenweg, werd in februari aangifte gedaan door zijn werkgever, ter zake gekwalificeerde verduistering van het geldbedrag.

De verdachte kon op een gegeven moment niet meer verantwoorden wat er met het bedrag was gebeurd en verliet de werkplek, zonder behoorlijk aan een collega te hebben overgedragen.

Hij wist uit handen van de Surinaamse politie te blijven en heeft in maart ook nog een inbraak gepleegd in een woning te Santodorp. Een buurtbewoner zag hem daarbij in de vroege ochtend over straat lopen met een televisie toestel.

Dave werd uiteindelijk drie maanden later aangehouden. Hij heeft de gekwalificeerde verduistering toegegeven, maar ontkent de inbraak te hebben gepleegd. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van Santodorp is belast met het onderzoek.