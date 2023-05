Adhin: “Media niet oprecht door steeds te schrijven over 10 jaren wanbeleid”

NDP-parlementariër Ashwin Adhin vindt dat er door toedoen van de media en bepaalde deskundigen in Suriname een stigma is geplaatst op de Nationale Democratische Partij (NDP). Ook stelt hij dat dezelfde media de huidige regering te veel beschermd door niets te schrijven over ‘de ripdeal van regering met bondholders’.

De Surinaamse ex-vicepresident vindt het niet correct dat de regeerperiodes van Desi Bouterse tussen 2010 en 2020 steeds worden aangeduid als tien jaren wanbeleid, terwijl de paarse partij in 2015 met in totaal 26 parlementszetels door het volk werd herkozen om een regeercoalitie te vormen.

Echter merkt hij dat de media en deskundigen steeds verwijzen naar gevallen die zich slechts vier maanden voor de verkiezingen in 2020 hebben voorgedaan.

“En dan vind ik dat de media dan ook niet oprecht is om steeds dingen te schrijven over 10 jaren wanbeleid. Allerlei deskundigen die bang zijn dat er gezegd gaat worden dat ze van de NDP zijn. Het is een stigma en men moet het loslaten”, benadrukte Adhin in gesprek met D-TV Express.

De volksvertegenwoordiger, die ook gewezen minister van Onderwijs is geweest, stelt dat er een zware negatieve campagne tegen de NDP wordt gevoerd. Hij vraagt zich af of de media anti-NDP, anti-regering of anti-Bouta is, omdat zij steeds nalaat om alles wat fout gaat goed te rapporteren.

“Maar je gunt de vorige regering niet dat ze iets voor je achterlaten. Je onthoudt alleen de leugens. Dan zie ik dingen van de vorige regering steeds terugkomen in de media als 10 jaren wanbeleid. Mi gado, als in februari 2020 je prognose was dat de NDP 20 zetels zou halen, dan hoe zeg je 10 jaren wanbeleid?

Dus in die 4 maanden is er één of ander financiële coup met banken en zijn zogenaamd kasreserves gestolen, waardoor de mening van het volk zodanig is veranderd dat men alles van die 9 jaren en 8 maanden vergeten is”, aldus de NDP’er.