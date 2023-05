Pilot GLO-Brodenproject succesvol afgesloten; fase 2 in de pijplijn

Het pilotproject oftewel fase 1 van het GLO-Brodenproject 2023 in Suriname, welk op 1 maart van start ging, is volgens de regering op 12 mei succesvol afgesloten. Deze pilotfase is naar wens verlopen. De scholen hebben de mogelijkheid gehad feedback te geven omtrent de kwaliteit en de levering van de broden en drank en deze waren positief.

Het was de bedoeling om op maandag 15 mei meteen een aanvang te maken met fase 2, maar de financiële verplichtingen vanuit de Surinaamse regering moeten nog plaatsvinden. De voorbereiding hiervoor zijn momenteel nog in volle gang. De openbare aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden.

In fase 1, die acht maanden duurde voordat deze van de grond kwam, zijn in totaal 4.488 leerlingen verdeeld over vijf districten dagelijks voorzien geworden van een brood, beleg en drank. In fase 2, die zou moeten lopen tot en met december 2023, zullen zeven districten en ruim 7331 leerlingen worden voorzien. Ook VOJ-scholen zijn in deze fase meegenomen.

“Ik heb mijn best gedaan om het project te continueren. Het wachten is nu op de regering om in te komen met het financieel gedeelte. Ik vraag de schoolleiders en de leerlingen om nog wat geduld te betrachten”, geeft first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, initiatiefnemer van het GLO-Brodenproject aan.

De first lady en haar instituut blijven achter de goedkeuring van de tweede fase zitten.”Ik ben eigenlijk wel diep getroffen dat dit mooie project niet meteen gecontinueerd kan worden. Ik hoop van harte dat het spoedig goed komt”, aldus de first lady.