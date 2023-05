Jenny Simons: “Vp Brunswijk heeft altijd hetzelfde scenario”

Het geklaag van ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk de laatste dagen in de media, is volgens ex-parlementsvoorzitter en NDP’er Jennifer (Jenny) Geerlings-Simons geen nieuw fenomeen. Ook de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) heeft dit gedrag van Brunswijk moeten ervaren, toen de twee partijen in een regeercoalitie zaten tussen 2010 en 2015.

“De vp heeft altijd hetzelfde scenario. Hij heeft het met Nieuw Front (NF) en de NDP gedaan. Nu doet hij het met de VHP. Dat wil niet zeggen dat NF, NDP en VHP hun fouten niet hebben, maar het is altijd hetzelfde scenario dat er niet genoeg gedaan kan worden voor de achterban, althans voor de mensen in het binnenland en dat hij daarin gehinderd word door zijn partners”, zei Simons in het radioprogramma Bakana Tori.

Het enig verschil met nu is dat de ABOP van Brunswijk een veel betere positie binnen de coalitie heeft, doordat het voorzitterschap van De Nationale Assemblee (DNA) ook in handen van de geelzwarte partij is. Volgens Simons is het DNA-voorzitterschap in feite de sterkste positie binnen de coalitie.

En aangezien de ABOP twee van de drie topposities heeft, kan niet gesteld worden dat deze partij achtergesteld is in de regering. Dus de vicepresident zou zich moeten bezinnen op wat hij zegt. Zij benadrukt tegelijk dat de functie van vicepresident geen functie is van grote macht.

“In ons land heeft de vicepresident eigenlijk maar twee dingen te doen, namelijk de Raad van Ministers vergaderingen te organiseren en coördineren. Het tweede is dat hij gewoon daar moet zijn om de president te vervangen wanneer dat nodig mocht zijn. Verder heeft de vicepresident in ons bestel geen andere functie”, aldus de gewezen parlementsvoorzitter.

Ook onder het presidentschap van Desi Bouterse (2010-2020) bestonden er raadsadviseurs die belast werden met het mede helpen coördineren van het beleid op bepaalde ministeries. “Deze mensen keken misschien over de schouder van de minister, maar dat heel ministerie werd niet gebracht naar het kabinet”, stelt Simons.

Onder de samenwerking van de ABOP met president Ronald Venetiaan tussen 2005 en 2010 was er een heel andere situatie. De NDP-topper zegt dat Venetiaan zijn presidentschap meer als een ceremoniële president naar buiten toe invulde. Hierdoor liet hij alle ministers van de ABOP, PL, BEP en VHP in hun eigen koninkrijk op hun respectievelijke ministeries.