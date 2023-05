Aangespoeld lichaam is van visser die in het water viel

Vrijdagochtend werd in de Suriname rivier een levenloos lichaam in het water gesignaleerd, ter hoogte van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het stoffelijk overschot werd opgevist door de Surinaamse politie en is in belang van het verder onderzoek in beslag genomen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het gaat om het ontzielde lichaam van een 21-jarige visser van Aziatische afkomst. Hij raakte in de nacht van dinsdag op woensdag te water waarna hij in de diepte verdween.

De visser liep die nacht, na te hebben geborreld met zijn landgenoten, bij een steiger te Livorno naar zijn boot. De man zou vermoedelijk zijn balans hebben verloren en kwam in het water terecht.

Kort daarna werd hij als vermist opgegeven bij de politie. Vrijdagochtend werd het lichaam in de rivier gesignaleerd. De politie van Livorno heeft de zaak in onderzoek.