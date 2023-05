19-jarige bromfietser week na verkeersongeval in ziekenhuis overleden

De 19-jarige bromfietser Vishaal Ramsaran is vanmiddag in het ziekenhuis overleden, nadat hij vorige week vrijdag betrokken was bij een verkeersongeval op de kruising van de Indira Gandhiweg en de Samboerastraat in Suriname.

Volgens het onderzoek van de Surinaamse politie reed de jongeman over de Indira Gandhiweg richting Lelydorp. Ter hoogte van de Samboerastraat moest hij uitwijken voor een auto die deels op het (brom)fietspad stil stond. Hierdoor verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen een EBS mast.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en was niet aanspreekbaar. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Volgens de familie hebben zij de informatie van getuigen dat een busje achteruit van een inrit kwam. De bestuurder was deels op het rijwielpad waardoor de bromfietser moest uitwijken en tegen de mast knalde. Na precies zeven dagen overleed het slachtoffer aan de opgelopen verwondingen.

De politie van Verkeersunit Regio Midden is belast met het onderzoek.