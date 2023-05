Gezin in slaap overmeesterd, mishandeld en beroofd; verdachte door RBT in been geschoten

Bij een woonadres aan de Moensiweg in Suriname hebben gemaskerde en gewapende mannen een gezin vandaag in de vroege ochtend op brute wijze overvallen en beroofd. De verdachten wisten de woning via de vliering binnen te treden waarna het gezin gelijk werd overvallen.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de vrouw des huizes dat ze rond 04.45u wakker werd. Ze hoorde de grendel van een van de deuren opengaan. Kort daarna hoorde ze een van haar dochters schreeuwen. De ouders snelden zich naar de kamer van hun drie dochters van 19, 16 en 15 jaar oud.

In de woonkamer troffen de ouders een rover aan die gewapend was met een houwer en een vuistvuurwapen. Volgens de heer des huizes raakte hij in een worsteling met een van de rovers en moest hij slagen op zijn hoofd incasseren. Zijn vrouw die door de mishandeling een barstwond aan het hoofd overhield kreeg, moest in het ziekenhuis behandeld worden.

Na de beroving verlieten de mannen het adres te voet. De buit betreft een laptop, telefoon toestellen en een onbekend geld bedrag.

Het Regio Bijstand Team Midden dat snel op de melding inspeelde, kon de verdachte D.S. (26) aan Rahemalweg dichtbij de Indira Gandhiweg in een bosschage aanhouden. Tijdens de aanhouding was de politie genoodzaakt vuurwapen geweld te gebruiken. De verdachte werd in zijn been geraakt door een politiekogel.

Hij is per ontboden ambulance onder politie bewaking naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verpleging. Een tweede verdachte C.S.(26) werd na goed speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Midden te plantage Vierkinderen aangehouden en naar het bureau overgebracht.

Ook het voertuig waarmee de verdachten waren werd aangetroffen en in beslag genomen. Het is vooralsnog niet bekend als er meerdere verdachten betrokken waren bij de beroving. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.