Rovers stelen tas met 10.000 USD uit voertuig na worsteling met benadeelde

Drie mannen in een Toyota Vitz hebben donderdag omstreeks 13.15u voor een supermarkt aan de Welgedacht A-weg een tas inhoudende 10.000 USD uit een pick-up gestolen. Dit na een gehaal en getrek met de benadeelde.

Uit camera beelden blijkt dat de benadeelde zich niet in het voertuig bevond. Op een gegeven moment stopte een zwarte Toyota Vitz waaruit een man stapte. Hij maakte de deur van de rode pick-up open en pakte daaruit een tas weg.

Op dat moment rent de eigenaar naar zijn voertuig en probeert de dief tegen te houden. Er ontstaat een worsteling tussen die twee. Daarna stapte een tweede verdachte uit de Vitz die zijn comparant komt helpen om de tas te bemachtigen.

Het lukt het duo nog steeds niet, waarna ook een derde man uit de Vitz stapt. Uiteindelijk lukt het de drie mannen om de tas met daarin 10.000 USD mee te nemen en daarmee weg te rijden.

De benadeelde zette een achtervolging in. De rovers zijn via de Welgedacht A-weg in de Mawakaboweg, Mohamed Rashied Pierkhanweg en vervolgens de  Nieuw Weergevondenweg gereden. Nadien verloor de aangever de auto uit zicht.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.