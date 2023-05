Minister: ‘Cyanide waarde 1600 maal hoger dan internationale normen’

Naar aanleiding van de verontrustende berichten dat er bij de goudwinningsactiviteiten in het Brokopondogebied cyanide houdende chemicaliën op onverantwoorde manier worden opgeslagen, getransporteerd en gebruikt heeft het NIMOS in samenwerking met de Ordening Goudsector in Suriname (OGS) bemonstering van het water gedaan nabij de plek Toebuka Mauw, op het Stuwmeer.

De monsters zijn geanalyseerd in het laboratorium Filab Suriname. In totaal zijn drie monsters getrokken, waarbij in twee monsters cyanide is aangetroffen. De Communicatie Dienst Suriname meldt dat de Surinaamse minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Marciano Dasai, aangeeft aan dat de ‘Total Cyanide’ waarden 1600 maal hoger zijn dan de internationale vastgestelde normen voor drinkwater.

Tijdens de laatste bespreking in de Regeringsraad op 17 mei 2023 heeft de regering besloten aan de hand van deze informatie cyanidegebruik voor kleinschalige goudmijnbouw stop te zetten. Een team van deskundigen zal ervoor zorgdragen dat de, in beslag genomen, cyanide, wordt vernietigd. Een veiligheidsteam bestaande uit politie en militairen is belast met de opsporing. Dit team is onder coördinatie van de ministeries Justitie en Politie en Defensie.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie geeft aan dat er strafrechtelijk kan worden opgetreden. Hij geeft verder aan dat er reeds een onderzoek is ingezet maar dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

Een clusterteam van ministers onder coördinatie van minister Dasai (ROM), zullen samen met ter zake deskundigen zorgdragen voor de implementatie van de voorstellen gepresenteerd door de regering. De minister van NH had op 18 mei een meeting met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) om ook uitfasering van kwik te bespreken.

Over 2 weken zal de minister in de Regeringsvergadering een presentatie verzorgen inzake kwikgebruik en de skalians. Momenteel zijn de ministeries van ROM en NH, NIMOS en de UNDP (United Nations Development Programme) doende om de eerste Mining Training & Extension Centre (MTEC) in Brokopondo (Brownsweg) met de nodige equipment uit te rusten om over enkele maanden in operatie te zijn.

Vanuit dit Centrum zullen goudmijnbouwers worden ondersteund om onder andere alternatieve technologie en alternatieve chemische stoffen te gebruiken. Hiermee zal worden bewerkstelligd dat het gebruik van kwik wordt verminderd en op den duur geëlimineerd wordt met inachtneming van Surinames verplichtingen bij het Minamata Verdrag.

Op vrijdag 19 mei aanstaande zal er door het clusterteam van ministers een persconferentie gehouden worden om breder op dit vraagstuk in te gaan.