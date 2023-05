37-jarige adspirant van politie plotseling overleden

In Suriname is een 37-jarige adspirant agent van politie donderdag plotseling overleden. Olieven Sengwai werd donderdagavond dood in zijn bed aangetroffen op zijn woonadres .

Hij was tewerkgesteld op politiepost Moengo. Vernomen wordt dat de politieman door een familielid levenloos werd aangetroffen. Familie en collega’s zijn geschokt door het plotselinge heengaan van Sengwai.

Milton Kensmil, woordvoerder van de Surinaamse politie, bevestigt het overlijden van de agent en geeft aan dat ook KPS geschokt is door het voorval.