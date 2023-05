Roosveld betreurt aanvallen Brunswijk: “Ik heb geen ambities om minister van ROS te zijn”

“Ik ben de voorzitter van de commissie Sport. Nee, ik ben geen minister van ROS. Ik heb ook geen ambities om minister van ROS te zijn. We hebben een prachtige minister daar op het ministerie van ROS. Zij maakt het beleid en als voorzitter van de commissie sport mag ik een bescheiden bijdrage leveren in een stukje uitvoeren”.

Zo reageert presidentieel adviseur Alven Roosveld, gewezen CDS-directeur tevens gewezen woordvoerder van president Santokhi, over de uitspraken van vicepresident Ronnie Brunswijk. De ABOP-topman haalde afgelopen week hard uit naar alle presidentiële commissies, waaronder ook de commissie Sport die naar zijn zeggen het beleid van minister Gracia Emanuel bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) dwarsboomt.

De tweede man van het land schroomde zelf niet ervoor om de naam van Roosveld te noemen die naar zijn zeggen doet alsof hij ROS heeft overgenomen. Volgens Roosveld zijn problemen er om op te lossen. “Er is geen enkele war. Mensen in vooraanstaande posities moeten leren begrijpen dat hun woord anders weegt. Un sab’ san w’e taki en pe w’e tak’ en”, aldus de presidentieel adviseur.

Roosveld voert aan dat de commissie Sport, die voor zes maanden is aangesteld, momenteel met 33 projecten bezig is. Veel van deze projecten zijn ingediend vanaf het aantreden van deze regering. Dus u moet zich voorstellen dat we vanaf 2020 aanzitten en sommige mensen vanaf 2020 ondersteuning hebben gevraagd, maar het is niet van de grond gekomen. Op enig moment heeft de president om ondersteuning gevraagd, want het blijkt dat de commissies meer slagvaardiger zijn en soms sneller kunnen werken, omdat ze specifieke werkzaamheden hebben. Van de 33 projecten zijn er 19 die we konden uitvoeren. Dit, op basis van het budget en de tijd”, stelde hij.

De gewezen woordvoerder voegt eraan toe dat functionarissen ook moeten begrijpen dat zodra zij in een bepaalde functie zijn geplaatst, zij betaald worden om het werk voor alle Surinamers te doen en niet alleen voor hun partijachterban of alleen mensen die op hen lijken.

Roosveld verwijst naar de vergadering van nagenoeg de gehele coalitietop dinsdagavond waar wederom is afgesproken de eenheid te bewaren en gezamenlijk op te trekken. Op deze vergadering heeft Brunswijk naar zijn zeggen expliciet aangegeven dat hij voorlopig ‘niet in de media te horen zal zijn’.

“Hij heeft ook expliciet aangegeven dat hij teleurgesteld was, maar dat die teleurstelling nu weg is en die motivatie er weer is”, aldus Roosveld.