Vrouw en zusje van gedetineerde ook vast na vondst drugs in aangeboden eten

Twee vrouwen in Suriname, die eten moesten brengen voor een gedetineerde in een strafinrichting, zijn zelf ook in verzekering gesteld nadat er drugs werden aangetroffen in het eten. Ze kregen het eten aangeboden van een vriend van de gedetineerde.

Het gaat om de 20-jarige M.M. die zondag eten bracht voor haar broer die vast zit in de strafinrichting. Tijdens controle van het eten werd een hoeveelheid hasj en sukru aangetroffen door de dienstdoende cipier. M.M. werd overgedragen aan de politie in belang van het verdere onderzoek.

Gaande het onderzoek kwam naar voren dat M.M. het eten voor haar broer, van zijn 39-jarige vriendin X.L. had gekregen. X.L. had de maaltijd op haar beurt van een vriend van de gedetineerde gekregen en zou deze aanvankelijk zelf bezorgen. Uiteindelijk had ze het zusje van de gedetineerde gevraagd of zij het eten aan haar broer kon afgeven.

Nadat M.M. was aangehouden meldde X.L. zich dinsdag op het politiebureau. Gaande het onderzoek werd zij ook aangehouden en in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is in volle gang door leden van de Surinaamse Narcotica Brigade.