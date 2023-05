Rotterdam Caribbean & Afro Festival zondag 4 juni in het Afrikaanderpark

Op zondag 4 juni is het Rotterdam Caribbean Festival weer helemaal terug in de havenstad! Het Rotterdam Caribbean Festival is het enige familie festival waar muziek, live entertainment, kinderactiviteiten, cultuur en heerlijke wereldgerechten allemaal bij elkaar komen op het Afrikaanderpark in Rotterdam.

En dit keer met een extra dimensie, want niet alleen Latin is de afgelopen jaren hotter geworden, de laatste paar jaren is ook de Afro muziekscene bezig met een wereldwijde opmars. Dit zie je terug in de popcharts over de hele wereld en de vele optredens van de Afrikaanse artiesten, ook hier in Nederland.

Dus dit jaar voor het eerst het Rotterdam Caribbean & Afro Festival! Het leukste en goedkoopste Caribisch & Latin outdoor festival met een Afro flow in de wereldstad Rotterdam. (Tekst loopt door onder foto)

Dit jaar wordt het Rotterdamse Afrikaanderpark overspoeld met een veelzijdigheid aan Latijns-Amerikaanse en Afro muziek die tropische sferen naar Rotterdam Zuid brengt. Muziek van o.a. artiesten als Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Romeo Santos ,Maluma en Ozuna maar ook van o.a. Burna Boy, Whizzkid en Davido passeren de revue.

Dat Latin en Afro populair zijn blijkt ook uit de vele hits van eigen bodem van o.a. artiesten als Ronnie Flex, Broederliefde, Frenna , Rolf Sanchez en een hoop andere Nederlandse artiesten. En niet alleen in Nederland maar wereldwijd zet de populariteit van deze muziek zich voort in de hippe clubs, concertzalen en festivals.



Latin is een swingende lifestyle die één en al om vrolijkheid en plezier draait en een lach tovert op een ieder zijn gezicht, dit zal zondag 4 juni niet anders zijn. Dankzij een combinatie van diverse event concepten, latin promotors, dansscholen en de vele artiesten en dj’s die hun krachten hebben gebundeld zal het ook dit jaar weer een dag brengen om niet te vergeten.



De programmering op deze dag is zeer uitgebreid en divers, met een live stage, en een dj stage en meer dan 20l acts en dj’s. We nemen je mee op een trip langs Cuba, Suriname, Miami,Curaçao, Brazilië, Aruba, Venezuela de Dominicaanse Republiek, de Kaapverdische Eilanden , Nigeria en meer… Een echte wereldreis, op locatie!

Om U nog meer in exotische sferen te brengen zijn er aan de bar en foodstands heerlijke caribische snacks verkrijgbaar.



Maar omdat we dit echt een family event willen maken, hebben we niet alleen de entree prijs extra laag gehouden, maar is er ook volop aan de kinderen gedacht met een ware kids playground en gratis entree voor kinderen tot 11 jaar en kinderen tot 15 jaar voor de helft van de prijs.



Het is altijd prettig om aan het eind van een avond te beseffen dat je opnieuw getuige bent geweest van een enerverende belevenis op een prachtige locatie die het Rotterdamse Afrikaanderpark is. Met een tevreden gevoel, navigeert de Rotterdam Caribbean Festival bezoeker naar huis. Een nieuwe belevenis staat in het geheugen gegraveerd. Een dag op het Rotterdam Caribbean Festival is voorbij.



Rotterdam Caribbean Festival

Datum: zondag 4 juni

Tijd: 13.00-22.00 uur

Locatie: Afrikaanderpark Rotterdam

Tickets:

• Eerste 250 € 9,50

• Daarna vvk € 14,50

• Kinderen tot 11 jaar gratis

. Kinderen tot 15 jaar € 7,50



Voorverkoop: www.universalsoundprojects.nl en www.caribbeanafrofestival.nl

Info & kraampjes: 0624234770