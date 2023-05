Een man is zaterdagavond gestoken en beroofd bij de voet van de Wijdenboschbrug in Suriname.

Het geval vond plaats aan de zijde van Paramaribo. Omstanders schoten de man te hulp en alarmeerden de politie.

Het slachtoffer is met een scherp voorwerp verwond in zijn rechterbovenbeen. Hij is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Het is nog onduidelijk wat precies is buitgemaakt. De politie is een onderzoek gestart.