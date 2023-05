Jogi voorstander referendum voor oplossing grondenrechtenvraagstuk

VHP-parlementariër Mahinder Jogi stelt dat het grondenrechtenvraagstuk niet iets is waarover De Nationale Assemblee (DNA) overhaast moet gaan beslissen. Hij stelt daarom voor om een referendum uit te schrijven zodat elke burger een actieve rol krijgt in deze kwestie.

“Het grondenrechtenvraagstuk moet opgelost worden, maar het moet geen probleem worden nadat het is behandeld en aangenomen door het parlement. Misschien moeten we zelfs gaan naar een referendum, omdat grondenrechten niet alleen te maken hebben met mensen die in stamverband leven. Het heeft te maken met die totale samenleving”, benadrukte Jogi in een tv-interview.

De volksvertegenwoordiger voert aan dat op precies een kilometer afstand van Groningen, Saramacca, het Inheemse dorp Columbia ligt. Op vier kilometer afstand ligt Grankreek, een ander Inheemse dorp. Deze groep Inheemsen woont volgens hem echter niet op de wijze zoals hun voorouders dat deden honderden jaren geleden.

“Die mensen hun behoeften en verlangens zijn niet hetzelfde zoals we dat hebben gehad in 1492 toen Columbus Amerika ontdekte. Dingen veranderen”, stelt hij.

Jogi merkt op dat met de behandeling van de grondenrechtenvraagstuk er een verkeerde verwachting bij bepaalde groepen is ontstaan. “Er is een verwachting bij bepaalde delen van de samenleving dat wanneer de grondenrechten goedgekeurd zijn, de mensen in het binnenland kunnen doen wat ze willen en dat alles daar hun eigendom is. Dat alles wat in het binnenland is, anderen niet daaraan mogen komen. Dat is het concept dat bij velen leeft en dat is verkeerd. Dat is niet wat grondenrechten betekenen”, aldus Jogi.