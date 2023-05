Inbreker zit vast in prikkeldraad en raakt ernstig gewond

De 51-jarige Wilgo A. is vrijdagavond ernstig gewond aangetroffen op de hoek van de Ramgoelamweg en Tonkistraat in Suriname.

Omstanders troffen hem bebloed aan en schakelden meteen de politie van Latour in, die ter plaatse ging voor onderzoek. In eerste instantie werd de melding doorgespeeld van een kappartij.

Wilgo verklaarde ten overstaan van de politie dat hij was gaan inbreken bij een plastiekfabriek aan de Industrieweg. Hij probeerde over een muur te springen maar kwam vast te zitten in het prikkeldraad.

Hij viel na enige tijd op de grond en verplaatste zich van daar. Op de voormelde hoek zeeg hij neer. Doordat hij vastzat in de prikkeldraad heeft hij ernstige snijwonden over zijn heel lichaam opgelopen en bloedde hij hevig.

De politie schakelde een ambulance in die de verdachte naar de Spoedeisende Hulp heeft vervoerd, waar hij ter observatie is opgenomen.