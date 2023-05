OM stelt verdachten van smokkel 260.000 euro in vrijheid

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vrijdag Sujata H. en haar oom Radjindra R. in vrijheid gesteld. Het tweetal was aangehouden op de JAP Luchthaven met 260.000 euro in hun bezit. Het geld was verdeeld in twee reiskoffers.

Na hun aanhouding werd het geld in beslag genomen door het Surinaamse Openbaar Ministerie. Ook werd er een onderzoek gestart naar de herkomst van het geld en of er sprake is van witwassen.

Sujata had eerst aangegeven dat het geld aan haar toebehoorde en dat zij dat zou gebruiken om een operatie in Brazilië te bekostigen. Daarna kwam ze terug op haar verklaring en gaf ze aan dat het geld aan haar broer toebehoort.

De broer heeft zich naar Waterkant.Net verneemt nog niet aangemeld bij de politie. Advocaat Maureen Nibte geeft aan dat ze vanaf de aanhouding van haar cliënten het verzoek had gedaan aan het Openbaar Ministerie om de zaak buiten proces af te handelen, zoals gebruikelijk is bij een Economisch Delict.

Het OM gaf echter aan dat het onderzoek naar de herkomst van het geld moest worden afgewacht. De zaaksofficier heeft vrijdag echter besloten om de twee verdachten in vrijheid te stellen.

Ze krijgen wel een dagvaarding om zich alsnog te verantwoorden bij de strafrechter. Het geld wordt vooralsnog niet teruggegeven, het onderzoek op de strafzitting zal hierover uitsluitsel moeten geven.