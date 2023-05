Ondersteunings Team Oost houdt weer dieven en drugsdealers aan

Het Ondersteunings Team Oost van de Surinaamse politie (OTO) is de afgelopen week weer druk bezig geweest. Zo zijn er twee verdachten van diefstal aangehouden alsook een aantal drugsdealers.

Een van de mannen die aangehouden werd, is een inbreker die bekend is bij de politie en verdacht wordt van het stelen van een bromfiets. Nadat het team de informatie over deze man S.R. binnen kreeg is men overgegaan tot aanhouding (foto). Ook twee helers werden aangehouden maar die zijn na verhoor heengezonden.

Een andere aangehouden verdachte is de 32-jarige Guyanese visser K.M., die al een tijdje gezocht werd wegens diefstal middels geweldpleging. Hij zou op oudjaarsdag een ketting hebben gestolen, waarna er aangifte werd gedaan. De man wist vijf maanden lang uit handen van justitie te blijven, totdat de stootgroep van de politie Regio Oost hem vorig week woensdag aanhield.

Afgelopen donderdag hield de stootgroep een drugs inval waarbij een echtpaar werd aangehouden. Dit nadat er een grote hoeveelheid verpakkingsmateriaal te weten 50 stuks ziplock zakjes en een kleine hoeveelheid cocaïne werden aangetroffen. De verdachten zijn de 56-jarige man H.W. en de 55-jarige vrouw D.S. die worden gezien als de high sellers in het ressort. Ze kwamen echter vanwege een kleine hoeveelheid gevonden drugs snel weer op vrije voeten.

Vrijdag werd de 27-jarige drugsdealer G.V. aangehouden. Hij had onder andere 18 coke pitjes, 1 blokje hasj en gedroogde zaden van vermoedelijk marihuana bij zich. G. die woonachtig is te Meerzorg, werd door de stootgroep aangehouden en overgedragen aan de politie Meerzorg.