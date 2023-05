Suribet medewerkster maakt 20.000 SRD onrechtmatig over voor klant

De 28-jarige Suribet medewerkster V.M. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, omdat zij onrechtmatig 20.000 Surinaamse dollars (SRD) voor een klant heeft overgemaakt.

Het vermoeden bestaat dat ze het geldbedrag opzettelijke heeft overgemaakt naar de klant, om het bedrag te gaan cashen of om ermee door te spelen. Voor deze diensten zou zij ook een aardig bedrag ontvangen.

De retailer had de gangen van de medewerkster gevolgd en stapte naar de politie nadat er een kasverschil bleek te zijn.

Na de aangifte is de 28-jarige vrouw in verzekering gesteld door de politie van Latour.