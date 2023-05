Jennifer van Dijk-Silos: “Rishma Kuldipsing is nog dommer en erger dan Walden”

De jurist en gewezen Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos zegt geen hoge verwachting te hebben van de aangekondigde reshuffling van het kabinet van president Chan Santokhi. Zo heeft de vervanging van Saskia Walden vorig jaar bij het ministerie van Economische Zaken in Suriname (EZOTI) geen enkele verandering gebracht.

“Vorig jaar zou ook een grote evaluatie komen, maar de enige die slachtoffer is geworden is Walden. Terwijl ze bezig was in Dubai. Het is mevrouw Rishma Kuldipsingh die van haar heeft overgenomen. Is ze zo geweldig? Die is nog dommer en erger dan Walden. Die weet niet eens waar ze het over heeft”, zei Silos in het radioprogramma Bakana Tori.

De meeste consumenten in Suriname staan totaal machteloos, omdat het ministerie haar controletaken nauwelijks uitvoert. De afdeling Economische Controle Dienst beperkt zich tot het sporadisch controleren van winkels op prijsopdrijving. Ook bij het handhaven van de prijzen van basisgoederen is niets gebeurd.

Volgens Silos hebben zowel Walden en Kuldipsingh een jaar op EZOTI gehad en geen van hen heeft daar goed beleid kunnen maken.

“Is ze dan een super geniale minister? Mevrouw Walden kon ook geen beleid maken, maar het punt is of ze wel de ruimte krijgen om beleid te maken. En als ze de ruimte niet krijgen, wat doe je dan? Want die hele regen komt op jouw hoofd. Het is jouw verantwoordelijkheid. Dok ervoor en bedank”, aldus de jurist.