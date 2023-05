Surinamer vast in zaak waarbij Franse agent stierf na drinken gevonden vloeistof

In de zeer merkwaardige zaak waarbij een Franse spoorwegagent vorige maand overleed, nadat hij een gevonden mysterieus drankje had gedronken op het station, heeft de Franse politie een 32-jarige man uit Suriname aangehouden.

Iemand had een zak met meerdere bidons met daarin een mysterieuze vloeistof, achtergelaten in het station Saint-Étienne Châteaucreux. De spoorwegpolitie werd gewaarschuwd en de 41-jarige agent besloot ervan te proeven. Een kwartier later kreeg hij stuiptrekkingen en begon hij te braken. Kort daarna raakte hij bewusteloos en stopte hij met ademen.

Het bizarre bericht van de dood van de man ging daarna de wereld rond. Uit onderzoek bleek achteraf dat de mysterieuze vloeistof die de man had gedronken sporen van cocaïne in vloeibare vorm bevatte. De agent was dus aan een overdosis bezweken.

De politie kon de verdachte die de vloeistof had achtergelaten, met behulp van bewakingsbeelden opsporen en arresteren. Het zou gaan om een 32-jarige man uit Suriname. De man is geen bekende bij de politie, maar is vermoedelijk een drugsdealer uit Suriname die banden heeft met cocaïnehandelaren in Guyana.

Hij zou de vloeistoffen hebben achtergelaten in een tas toen hij de trein naar Lyon nam. Tijdens een huiszoeking vond de politie ook enkele blikjes rum uit Guyana terug die identiek waren aan een blikje waarin ook de cocaïnevloeistof zat.